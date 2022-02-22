В Приморье осужденный спас ТЦ и с десяток жизней, но оставил это в секрете

Сергей Яковлев потушил огонь в ТЦ. Иллюстрация из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доблестным поступком отметился осужденный исправительного центра №1 в Уссурийске. Сергей Яковлев прибыл на исправительную работу, по пути он увидел дым в одном из торговых центров, об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Приморью. Подробности - в материале "КП-Владивосток".

Сергей бросился в здание - пробираясь сквозь дым, он нашел электрощит и отключил питание. Открытый огонь он потушил огнетушителем. Примечательно, что осужденный ничего не сказал руководству, а просто направился на работу. О том, что Сергей предотвратил трагедию, рассказали уже сотрудники ТЦ - они направили ходатайство в администрацию Уссурийского ГО.

- Как рассказывает Сергей – страха не было, видя, как выбегали из здания и падали в обморок люди, без раздумий решил помочь, бросился в здание, - уточнили в ГУФСИН.

В ИЦ-1 решили поощрить осужденного за умелые действия и смелость - у него появится возможность выезжать за пределы учреждения в выходные и праздничные дни.

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