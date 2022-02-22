Многодетные родители Приморья смогут получать 5 тысяч рублей на каждого школьника ежегодно

Для получения выплаты доход семьи не должен превышать два прожиточных минимума Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парламент Приморья внес поправки в закон о социальной поддержке многодетских семей. С 1 апреля 2022 года многодетные родители смогут получать по 5 тысяч рублей - за каждого ребенка, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Среднедушевой доход в семье не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума, рассказала министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая. Она уточнила, что получить деньги могут 5370 многодетных семей, в которых воспитывается 17398 школьников.

Властям потребуется больше 69 миллионов на новую меру - в пресс-службе уточнили, что деньги в краевом бюджете уже предусмотрены.

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