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Владивосток22 февраля 2022 10:20

Магия чисел. 76 пар из Приморья связали себя узами брака 22 февраля 2022 года

Поздравил молодоженов и глава региона Олег Кожемяко
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Во вторник, 22 февраля, в Приморском крае родились 76 семей. Такое число молодоженов зарегистрировали местные ЗАГСы.

22.02.2022 - красивая зеркальная дата, которая, по мнению приморцев, как никогда кстати подходит для того, чтобы связать себя узами брака. По имеющейся информации, Приморский край сегодня стал еще богаче на 76 ячеек общества. Больше всего браков зарегистрировали в Находке и Уссурийске. Кстати, красивые кадры в ролике именно из этих городов.

С торжеством поздравил новоиспеченных мужей и жен и глава Приморского края Олег Кожемяко.

- Поздравляю всех молодожёнов с этим прекрасным событием! Крепких вам семей, здоровых малышей, счастья и любви!

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