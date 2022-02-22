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Владивосток22 февраля 2022 11:02

Расписание работы амбулаторных инфекционных центров в Приморье в праздничный день

Во вторник, 23 февраля, в России отмечается День Защитника Отечества
София МИХАЙЛОВА
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Фото: правительство Приморского края.

Фото: правительство Приморского края.

В Приморском крае в День Защитника Отечества, 23 февраля, все амбулаторные инфекционные центры будут работать круглосуточно, а инфекционные кабинеты – с 9.00 до 18.00. Об этом сообщило правительство региона.

Детский амбулаторный инфекционный центр в праздничный день будет работать по адресам: улица Красного Знамени, 71а, с 8:00 до 20:00, улица Бестужева, 13, с 8:00 до 15:00.

- 23 февраля объявлен выходным днем только для пунктов вакцинации и поликлиник на плановый прием. Для пациентов с симптомами ОРВИ будут открыты инфекционные кабинеты, - уточнили в министерстве здравоохранения Приморского края.

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