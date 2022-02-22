Расписание работы амбулаторных инфекционных центров в Приморье в праздничный день

Фото: правительство Приморского края.
В Приморском крае в День Защитника Отечества, 23 февраля, все амбулаторные инфекционные центры будут работать круглосуточно, а инфекционные кабинеты – с 9.00 до 18.00. Об этом сообщило правительство региона.
Детский амбулаторный инфекционный центр в праздничный день будет работать по адресам: улица Красного Знамени, 71а, с 8:00 до 20:00, улица Бестужева, 13, с 8:00 до 15:00.
- 23 февраля объявлен выходным днем только для пунктов вакцинации и поликлиник на плановый прием. Для пациентов с симптомами ОРВИ будут открыты инфекционные кабинеты, - уточнили в министерстве здравоохранения Приморского края.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Instagram;
- Вконтакте;
- Facebook;
- Telegram.