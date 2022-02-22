Во Владивостоке заработает ежедневная продовольственная ярмарка

Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

С 1 марта во Владивостоке начнет работу продовольственная ярмарка по адресу Борисенко, 8. Она будет ежедневной. Планируемое количество участников ярмарки – 50. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владивостока. Ярмарка продлится до 5 апреля.

Помимо этого, на улицах Жигура, Басаргина и Верхнепортовой во Владивостоке администрация города тоже организовывает ярмарки. Они будут длиться до конца марта.

- На улице Верхнепортовой ярмарка работает по пятницам, на Жигура – по субботам и воскресеньям, на Басаргина – только в воскресенье. Все ярмарки сельскохозяйственные и предлагают большой выбор фермерской продукции.

В праздничный день, 23 февраля, во Владивостоке, к сожалению, ярмарок не будет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.