Погода дарит жителям Приморья приятный подарок на День защитника Отечества

Во Владивостоке 23 февраля осадков не ожидается. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В выходную среду, 23 февраля, погода обещает быть приятной в Приморье. Согласно прогнозу синоптиков «Примпогоды», в крае ожидается переменная облачность, а осадков почти не будет. Умеренный ветер дует с северо-запада и запада. Температура воздуха в течение всего праздничного дня -3...-8°C.

Во Владивостоке снега не ожидается, небольшая переменная облачность, умеренный ветер. Отметка на столбиках термометров будет показывать от -4°С до -6°С.

Аналогичная ситуация и в Уссурийске, единственное – с утра ветер слабый, а во второй половине дня западный умеренный.

Похожая на погоду в дальневосточной столице метеообстановка ожидается и в Находке. Отличие в том, что здесь температура воздуха составит -2...-4°C.

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