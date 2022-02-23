Лобовое ДТП на скорости произошло во Владивостоке, пострадавшая госпитализирована

Водитель Toyota Probox не справился с управлением и на скорости влетел в Toyota Prius. Фото: instagram.com/dpskontrol_125rus

Серьезное лобовое ДТП случилось утром 23 февраля во Владивостоке. На Зеленом углу, недалеко от перекрестка улиц Нейбута и Ладыгина, на большой скорости столкнулись Toyota Probox и Toyota Prius. Момент удара попал на камеру внешнего видеонаблюдения, а фотографиями поделились очевидцы в социальных сетях.

По информации аварийного комиссара, прибывшего на место происшествия, водитель Toyota Probox не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, и в районе Ладыгина, 2в, на скорости влетел в Toyota Prius.

Авария случилась утром 23 февраля. Фото: instagram.com/dps.control

Момент происшествия попал на видео. Фото: instagram.com/dpskontrol_125rus

По предварительным данным, пассажирку Toyota Probox забрали медики скорой помощи.

Едва ли машины подлежат восстановлению. Фото: instagram.com/dpskontrol_125rus

Из-за аварии близлежащие улицы сковывает затор. На онлайн-картах красный и желтый цвета окрасили несколько километров дороги.

Затор растянулся на несколько километров в обе стороны. Фото: Яндекс.Карты

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