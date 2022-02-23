Может, родители узнают своих сорванцов: в Большом Камне двое мальчишек повредили чужое имущество

Мальчики начали убегать после замечания. Фото: instagram.com/bkamen_news

В Большом Камне двое мальчишек решили развлечь себя не самым приятным для других людей способом – они, предположительно, разбили пластиковую дверь, установленную в здании с торговыми помещениями на Маслакова, 10. За проказой их поймала прохожая:

– Эти дети сделали дырку в двери, начала делать замечание и снимать – убежали, – рассказала автор видео.

Когда мальчики убегали, они натянули шапки на лица, видимо, думая, что таким образом их потом никто не узнает. Комментаторы даже пошутили, мол, прошаренные.

Однако некоторые приморцы поставили под сомнение тот факт, что именно дети сломали дверь: «Дырень там уже зияла, видимо, тускло, вот и решили добить», «Где видео того, как они делали дыру? Может, дыра уже была, а они хотели залезть? Как мало людям надо, чтобы додумать. Может они, а мож и нет».

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