В Приморье 24 февраля температура воздуха повысится до +3°C

В Приморье дует западный и юго-западный ветер.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В четверг, 24 февраля, в Приморье наблюдается переменная облачность. Умеренный западный и юго-западный ветер, во второй половине порывы усилятся. Осадки в крае отсутствуют. Температура воздуха составляет -8...+3°C.
Во Владивостоке малооблачно, осадки не ожидаются. Западный и юго-западный ветер слабых порывов. Утром столбики термометров показывают -9°C, днем потеплеет до 0...-2°C.
В Уссурийске небольшая облачность, осадки отсутствуют. Слабый до умеренного ветер западных и юго-западных направлений. Утром температура воздуха опустилась до -17...-18°C, днем поднимется до 0...-2°C.
В Находке без осадков, малооблачно. Умеренный западный и юго-западный ветер. Столбики термометром показывают -8°C, днем морозы ослабнут, и температура повысится до 0...-2°C.
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