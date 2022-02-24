В Приморье 24 февраля температура воздуха повысится до +3°C

В Приморье дует западный и юго-западный ветер. Фото: Евгения ГУСЕВА

В четверг, 24 февраля, в Приморье наблюдается переменная облачность. Умеренный западный и юго-западный ветер, во второй половине порывы усилятся. Осадки в крае отсутствуют. Температура воздуха составляет -8...+3°C.

Во Владивостоке малооблачно, осадки не ожидаются. Западный и юго-западный ветер слабых порывов. Утром столбики термометров показывают -9°C, днем потеплеет до 0...-2°C.

В Уссурийске небольшая облачность, осадки отсутствуют. Слабый до умеренного ветер западных и юго-западных направлений. Утром температура воздуха опустилась до -17...-18°C, днем поднимется до 0...-2°C.

В Находке без осадков, малооблачно. Умеренный западный и юго-западный ветер. Столбики термометром показывают -8°C, днем морозы ослабнут, и температура повысится до 0...-2°C.

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