Хранил охотничий трофей в шкафу: полицейские изъяли у приморца шкуру амурского тигра

из-за тигриной шкуры в шкафу завели уголовное дело. Фото: УМВД России по Приморскому краю

У жителя села Лимонники Красноармейского района нашли шкуру амурского тигра. Мужчина хранил ее в шкафу, сообщают в пресс-службе управления МВД России по Приморью.

По словам 64-летнего приморца, тигриная шкура досталась ему в наследство от отца, который купил ее у охотников еще 12 лет назад.

По словам приморца, это – наследство от отца. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Однако после обыска в доме подозреваемого, полицейские нашли охотничье ружье, больше 400 патронов и латунные гильзы. Оружие и боеприпасы отправили на экспертизу.

Дома у мужчины нашли большое количество патронов и охотничье ружье. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка и продажа частей особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ). Приморец может получить до трех лет тюрьмы, а также заплатить миллион рублей в виде штрафа. Сейчас местный житель находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Оружие и боеприпасы отправлены на экспертизу. Фото: УМВД России по Приморскому краю

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