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Владивосток24 февраля 2022 0:46

Во Владивостоке нашли без вести пропавшего студента

Подробности его исчезновения не уточняются
Анастасия АЛЯМКИНА
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О пропаже юноши рассказали его знакомые.

О пропаже юноши рассказали его знакомые.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморской столице нашли 21-летнего Ивана, который пропал в субботу, 19 февраля. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что студент ушел с кампуса ДВФУ на Русском острове, но назад не вернулся.

О пропаже парня стало известно в среду, 23 февраля. Его знакомые обратились в волонтерскую организацию «Примпоиск», которые разместили у себя в Инстаграме ориентировку на студента.

Вечером, 23 февраля, волонтеры сообщили, что юноша найден. Как правило, организация не пишет о подробностях исчезновения. Да и они не так важны, самое главное, что студент нашелся живым.

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