В Приморье мужчина продавал опасную икру

Деликатес продавался без маркировки и документов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Незаконную продажу лососевой икры пресекла полиция Артема. Владелец продукции в открытую нарушал ветеринарное законодательство. Деликатес продавался без маркировки – не были указаны вид, производитель, даты выработки и сроки годности, не было у торгаша и документов, подтверждающих качество и безопасность. Сотрудники ОМВД конфисковали икру до окончания расследования. Материалы проверки передали в Управление Россельхознадзора, которое выдало нарушителю предписание об утилизации товара.

Приморец уже предстал перед судом за административное правонарушение по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ и получил заслуженный штраф. Опасный деликатес владелец уничтожил.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.