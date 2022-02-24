В Приморье рыбалка чуть не закончилась трагедией

Автомобиль врезался в машину рыбаков и их палатку. Фото: instagram.com/ulov25

В среду, 23 февраля, в Приморье рыбаки чудом остались живы после того, как на них наехал автомобиль. Двое из них находились в палатке, которую также зацепило. Информацией об этом мужчины поделились в Инстаграме.

По рассказу оператора, который снимал видео после происшествия, он и его товарищи рыбачили в районе Тавричанки. Мужчина и друг Виталий сидели в палатке, а Денис снаружи. Неожиданно рыбалка чуть не закончилась гибелью.

Как рассказал приморец, в их автомобиль врезался другой. Машина рыбаков получила не сильные повреждения, а вот вторая разбита всмятку.

Но досталось не только транспорту. Автомобиль также наехал на Дениса, а самого оператора затянуло под бампер.

- Я не знаю, как мы живые остались, в рубашках родились.

Позже в Инстаграме появились подробности инцидента от очевидцев. По словам людей, за рулем машины, которая наехала на рыбаков, сидела несовершеннолетняя девушка. За руль ее посадил пьяный парень.

В комментариях люди порадовались, что рыбаки в итоге остались целы и невредимы. Однако некоторые подметили, что выезд на лед запрещен и всех участников происшествия стоит оштрафовать.

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