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Владивосток24 февраля 2022 4:35

Похитителей «сердец» заметили в Приморье

Поступок мужчин попал на камеру видеонаблюдения
Анастасия АЛЯМКИНА
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Украшение в подъезд сделала жительница дома. Фото: instagram.com/chernosliv18

Украшение в подъезд сделала жительница дома. Фото: instagram.com/chernosliv18

В Уссурийске двое мужчин украли «сердце» из подъезда жилого дома. Декорацию сделала жительница дома ко Дню всех влюбленных, чтобы порадовать соседей. О похищении женщина рассказа в социальных сетях.

- Хочу поделиться своей маленькой историей. 14 февраля на праздник в подъезде по ул. Тургенева 33, повесила большое сердце, чтобы соседи и так же их гости могли любоваться и фоткаться. Но 19.02.22г Два «супергероя» его своровали. Хочу обратиться к этим «героям», пускай ваши девушки о вас узнают правду.

К тексту прилагается запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах один из мужчин несет декорацию в руках, а затем он и его сообщник заворачивают на детскую площадку. После этого на видео появляется «сердце» из красных воздушных шаров.

В комментариях под постом многие негативно отреагировали на поступок приморцев. А некоторые нашли в ситуации повод для шутки.

- Они друг для друга украли.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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