Буксир «Восточного Порта» спас экипаж потерявшего ход судна

Фото: пресс-служба АО «Восточный Порт».

Буксир вспомогательного флота АО «Восточный Порт» принял участие в сложной спасательной операции от результатов которой в конечном итоге зависела жизнь и здоровье моряков. В ночь на 22 февраля 2022 года экипаж ветерана Портофлота стивидорной компании – буксира-кантовщика «Инженер Мисан» – оказал оперативную помощь морякам судна СП-4. Из-за поломки двигателя самоходный плашкоут потерял ход у мыса Поворотного недалеко от входа в залив Находка, и оказался во власти стихии.

В сложных метеоусловиях, при высоте волн до 3-х метров и сильных порывах ветра, «восточники» смогли отыскать среди волн практически обесточенный плашкоут и профессионально подать буксирный трос на неуправляемое судно. «Команда на «пять баллов» справилась с поставленной задачей, учитывая штормовую погоду, – отметил капитан «Инженера Мисана» Андрей Басенко. – Из-за сильного ветра и волнения на море, чтобы не оборвался трос, плашкоут пришлось вести на небольшой скорости к причалам Гайдамакского судоремонтного завода в Ливадии. Весь ход операции занял ровно 10 часов».

На сегодняшний день Портовый флот – одно из основных структурных подразделений АО «Восточный Порт» оперирует высокоманёвренными, мощными, экономичными морскими буксирами и оказывает услуги по обеспечению швартовных операций. В состав Портофлота входят три новейших азимутальных буксира – «Александр Козицын», «Кузбасс» и «Урал», а также два буксира-кантовщика «Тайфун» и «Инженер Мисан». Все суда могут работать в качестве аварийно-спасательных, имеют ледовый класс и неограниченный район плавания. В настоящее время Портовый флот АО «Восточный Порт» по праву считается самым современным и производительным в дальневосточных портах страны как по суммарной мощности двигателей буксиров (22 тыс. л.с.), так и по уровню используемых технологий.

Фото: пресс-служба АО «Восточный Порт».

СПРАВКА

АО «Восточный Порт» (мкр. посёлок Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот Порта в 2021 году составил 26,57 млн тонн грузов различной номенклатуры.

АО «Восточный Порт» на всех этапах перегрузки угля на морской транспорт применяет комплекс наилучших доступных технологий, минимизирующих воздействие производственной деятельности на окружающую среду. В частности, это закрытые вагоноопрокидыватели, крытые конвейерные линии, пересыпные станции с системами аспирации, а также судопогрузочные машины, оснащенные локальной и всесезонной системой орошения угольного потока, обеспечивающие герметичную погрузку угля в трюмы судов.

Экологическая безопасность предприятия также обеспечивается аспирационными системами, системами сухого тумана и орошения угольных штабелей водяными пушками и снегогенераторами. По периметру терминала установлены 20-метровые металлические ветрозащитные экраны общей длиной 3 километра. Сегодня это самые масштабные защитные сооружения на Дальнем Востоке.

АО «Восточный Порт» - первый угольный терминал Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие микрорайона Врангель, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Ветераны», «Волонтёры», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».