В Приморье временно ограничат движение через железнодорожный переезд

На ж/д переезде будут вестись ремонтные работы. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Приморье в поселке Прохладное из-за ремонта железнодорожного переезда на нем временно ограничат движение. Об это рассказали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Движение автомобилей в районе остановки «Совхозная» будет возможно только по одной полосе. Ремонтные работы начнутся 28 февраля в 10:00 и завершатся в 14:00.

- Просим водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству. Альтернативный проезд доступен через объездную автодорогу «пос. Новый – Де-Фриз – Седанка».

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