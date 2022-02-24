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Владивосток24 февраля 2022 6:05

В Приморье временно ограничат движение через железнодорожный переезд

Водителей автомобилей просят с понимание отнестись к неудобствам
Анастасия АЛЯМКИНА
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На ж/д переезде будут вестись ремонтные работы.

На ж/д переезде будут вестись ремонтные работы.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Приморье в поселке Прохладное из-за ремонта железнодорожного переезда на нем временно ограничат движение. Об это рассказали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Движение автомобилей в районе остановки «Совхозная» будет возможно только по одной полосе. Ремонтные работы начнутся 28 февраля в 10:00 и завершатся в 14:00.

- Просим водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству. Альтернативный проезд доступен через объездную автодорогу «пос. Новый – Де-Фриз – Седанка».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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