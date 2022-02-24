В Приморье временно ограничат движение через железнодорожный переезд

На ж/д переезде будут вестись ремонтные работы.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В Приморье в поселке Прохладное из-за ремонта железнодорожного переезда на нем временно ограничат движение. Об это рассказали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.
Движение автомобилей в районе остановки «Совхозная» будет возможно только по одной полосе. Ремонтные работы начнутся 28 февраля в 10:00 и завершатся в 14:00.
- Просим водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству. Альтернативный проезд доступен через объездную автодорогу «пос. Новый – Де-Фриз – Седанка».
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Instagram;
- Вконтакте;
- Facebook;
- Telegram.