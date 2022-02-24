Во Владивостоке из ледяной воды очевидцы вытащили тонущего рыбака

Сейчас мужчина находится в больнице. Фото: instagram.com/dpskontrol_125rus

В Инстаграме приморцы бурно обсуждают новость о том, что из ледяной воды на канале между островам Русский и Елена спасли человека. О случившемся рассказала местная жительница, папа которой выловил мужчину.

В Инстаграм девушка написала не просто так, а чтобы родственники приморца опознали его по фото.

- Мужчину до приезда скорой отогрели, к машине пошел сам. Все его вещи утонули, но мой папа работает в МЧС, поэтому вызвал водолазов и все удалось достать.

Девушка также рассказала, что ее папе помогали другие мужчины. Возможно, его друзья или мимо проходящие люди. Оно и не так важно, самое главное, что приморец жив. Кто знает, что бы с ним случилось, если бы не оказавшийся рядом сотрудник МЧС.

В комментариях многие поблагодарили героя, пожелали ему крепкого благополучия и здоровья.

К счастью, огласка в социальных сетях дала результат, и один из сыновей поблагодарил всех, кто спас его отца.

- Я старший сын, живу в Новосибирске. Папа уже в больнице на Первой речке. Младший брат привез ему вещи. Небольшое переохлаждение. Он сам врач, в больнице все знакомые. Еще раз огромное спасибо.

В пресс-службе МЧС рассказали, как мужчина оказался в воде. Оказалось, он шел по льду до места рыбалки, но не обратил внимание на затемнение и провалился. На берегу это увидел другой приморец и поспешил на помощь, позже к нему присоединились еще трое мужчин.

В ведомстве поделились, что спасать рыбака помогал Александр Река - старший моторист-рулевой патрульного катера группы патрульной службы №5 центра ГИМС ГУ МЧС России по Приморскому краю. Имена остальных мужчин, к сожалению, неизвестны.

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