Отменят ли рейсы на юг России из Владивостока 24 февраля 2022 года

Ограничения Росавиации будут действовать до 2 марта. Фото: Петлица Антон

Отменят ли рейсы из Владивостока в какие-либо города России - вопрос, волнующий сейчас многих жителей дальневосточной столицы. В обращении к россиянам Владимир Путин, президент РФ, объявил сегодня, 24 февраля, о начале спецоперации на территории Донбасса.

Росавиация ввела ограничения на работу 12 аэропортов юга страны. К счастью, Международный аэропорт Владивосток проводит рейсы без изменений. В пресс-службе воздушной гавани "Комсомольской правде - Владивосток" рассказали, что отмена рейсов в российские и зарубежные города не планируется, в ином случае аэропорт сразу уведомит всех пассажиров.

По данным онлайн-табло, все полеты - по плану, в том числе транзитные. Напомним, ограничения в работе аэропортов на юге страны действуют до 2 марта.

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