В Приморье за год стоимость продуктов увеличилась на 11%

По сравнению с декабрем 2021 года, в январе 2022-го потребительские цены выросли на 0,9%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Традиционно перед Новым годом цены на многие товары в Приморье растут, однако замедления или падения цен после январских каникул так и не произошло. По сравнению с декабрем 2021 года, в январе 2022-го потребительские цены выросли на 0,9%, а если сравнить с январем прошлого года, то инфляция достигла 7,7%, сообщает Приморкстат.

Больше всего увеличилась стоимость продуктов питания – за год в общей сложности на 11%, а инфляция в январе к декабрю 2021 достигла 1,8%. Овощи, фрукты, ягоды подорожали на 4%, а некоторые продукты скоро станут дефицитом. Так, за помидоры жители Приморья теперь платят на 13,6 % больше, за огурцы – на 8,4%, свеклу – на 3,9%. А если захочется полакомиться бананами – добавьте 6,8% к декабрьской цене.

Инфляция задела и молочные продукты, такие как творог, молоко, сгущенка, кисломолочка (4-6% роста). Кажется, список можно продолжать бесконечно: мука пшеничная за месяц стала дороже на 4,2%, гречка – на 4,4%, вермишель – на 5,3%. Консервы мясные, детское питание, кетчуп, шоколад, сыр и сливочное масло увеличились в цене на 3,3-4,6%.

На этом фоне инфляция на непродовольственные товары особенно не пугает – всего 0,5%. К слову, новый легковой автомобиль теперь обойдется приморцу на 2% дороже, а оформление доверенности в нотариальной конторе на 8%.

Добавим же ложку меда в бочку дегтя: в январе цены на авиаперелеты упали на 12,5%, на поездки скорым поездом дальнего следования – на 13,8%. Пожить в 4- и 5-звездочных гостиницах можно на 12% дешевле.

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