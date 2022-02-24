В Приморье приведут в порядок дома культуры

Фото: Михаил ФРОЛОВ.
11 домов культуры в Приморье отремонтируют в 2022 году. Об этом сообщили в правительстве края. Еще пять ДК преобразятся до конца 2024 года.
В числе первых на ремонт – учреждения Артемовского и Уссурийского городских округов, Шкотовского, Красноармейского, Надеждинского, Спасского районов, Хорольского и Анучинского округов. По данным Министерства Культуры Приморского края, на эти работы предусмотрено более 65 миллионов рублей, в том числе 27 миллионов из краевого бюджета. В планах привести в порядок здания до 1 сентября 2022 года.
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