Транспортная группа компаний Fesco разрывает отношения с «ПСБ Лизингом» из-за санкций, введенных США

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Суда «Фeско Магадан» и «Феско Монерон» оказались в санкционном списке Министерства финансов США. Казус произошел из-за статуса лизингодателя – компании «ПСБ Лизинг», на которую ранее наложили санкции. Информацию об этом подтвердили в Fesco.

На данный момент в компании занимаются выводом судов из лизинга и прекращением отношений с «ПСБ Лизинг». Расторжение отношений должно стать основанием для исключения «Феско Магадан» и «Феско Монерон» из санкционного списка.

Корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в Fesco сообщили, что контейнеровозы работают под российским флагом и на внутрироссийских линиях, морские перевозки осуществляются в штатном режиме. Кроме того, на Приморский край и Дальний Восток в целом случившееся никак не повлияет.

- Как работали на территории России, так и будут работать. Эти теплоходы продолжают свою работу в рамках морского каботажного сервиса «ФЕСКО Магадан Лайн», соединяющего Владивосток и порт Восточный с Магаданом. «Феско Магадан» с контейнерами и генеральными грузами на борту в настоящее время следует в порт Магадан. Ориентировочная дата прибытия – 28 февраля. В свою очередь, « Феско Монерон» движется в обратном направлении, курсом из Магадана на порт Восточный. Плановая дата прибытия – 25 февраля, - уточнили в ведомстве.

Более того, компания еще раз подчеркнула, что санкции Министерства финансов США не относятся ни к одной из компаний Fesco, а включение в санкционный список двух судов, находящихся в лизинге у «ПСБ Лизинга», не связано с деятельностью группы.