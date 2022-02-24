Крупный пожар во Владивостоке унес жизнь молодой женщины

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Дознаватели МЧС России устанавливают причины трагического пожара во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП случилось ранним утром четверга, 24 февраля. На пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании квартиры в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Кипарисовая. Специалисты во время тушения пожара обнаружили тело женщины 1982 года рождения без признаков жизни.

Кроме этого, из окон квартиры на пятом этаже шел сильный дым, на верхних этажах подъезда наблюдалось задымление. Спасатели МЧС России при помощи специальных устройств с верхних этажей эвакуировали восемь человек, четверо из них дети. Всего специалисты вывели из дома 22 жителя.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, огонь уничтожил 20 квадратных метров квартиры. Всего в тушении было задействовано 7 единиц пожарной техники и 32 человека личного состава.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.