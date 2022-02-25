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Владивосток25 февраля 2022 0:03

Обновленные данные по коронавирусу опубликовали власти Приморья

За минувшие сутки еще 1 541 жителя Приморья заболели COVID-19
Руслан НОВИКОВ
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Антиковидные ограничения еще действуют

Антиковидные ограничения еще действуют

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Приморье еще 1 541 человек заразился коронавирусом. Всего случаев заражения уже 146 420, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Выздоровели за сутки, как стало известно "КП-Владивосток", 1 822. Всего за весь период пандемии - 118 672 жителя. Трое скончались, всего болезнь унесла жизни 1 805 приморцев.

В крае продолжается массовая кампания по вакцинации жителей. Привито (как минимум первым компонентом) 1 008 653 жителя, еще 1138 вакцинировались за сутки.

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