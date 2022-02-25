Кабина всмятку: фото страшной аварии в Приморье опубликовала полиция

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

ГИБДД Владивостока проверяет страшное летальное ДТП во Владивостоке. Накануне тягач столкнулся с самосвалом, один из водителей скончался, сообщили в пресс-службе УМВД Приморья.

Кадры ужаснут многих: кабина самосвала расшиблена, вся дорога была заблокирована. На месте работали пожарные.

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Как стало известно "КП-Владивосток", все произошло на Теплой, в районе дома №6. 52-летний мужчина на самосвале Volvo ехал в Артем, по неустановленной причине он, потеряв контроль, наехал на тягач c прицепом (Mercedec-Benz). Человек за рулем длинномера погиб на 38 году жизни от травм. Водителя самосвала госпитализировали.

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