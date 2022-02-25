ДРСК в 2022 году направит более 410 миллионов рублей на ремонтную программу в Приморье

Полностью завершить работы планируется до начала отопительного сезона. Фото: АО «ДРСК» Приморский филиал

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) приступили к реализации ремонтной программы 2022 года. Для выполнения мероприятий по подготовке энергообъектов к осенне-зимнему периоду выделено более 410 миллионов рублей.

К основной части ремонтной программы энергетики приморского филиала ДРСК приступят весной с наступлением плюсовых температур. Полностью завершить работы планируется до начала отопительного сезона.

В настоящее время специалисты занимаются расчисткой и расширением просеки под ЛЭП. Сейчас работы по чистке просеки ведутся на линиях электропередачи 110 кВ Глубинная – Восток 2, Океан – Муравейка, К-Богополь-Плавзавод, Рощино – Глубинная, Уссурийск-2 – Павловка-1, Зеленый угол – А №1, Зеленый угол – Мингородок, Восточная ТЭЦ – Зеленый угол, Горбуша-Плавзавод, линий 35 кВ М-Черниговка, Богуславка – Пограничная, Уссури – Лесозаводск, Кировка – Шмаковка. Особое внимание планируется уделить чистке просеки распределительных сетей 0,4-10 кВ в сельских населенных пунктах края. Всего в этом году будет расчищено 2169 гектаров просеки.

Кроме этого, в рамках ремонтной программы этого года энергетики филиала планируют заменить более 1300 опор на линиях 0,4-6-10 кВ, почти 30 километров грозозащитного троса, более 2400 изоляторов. Также планируется выполнить капитальный ремонт более 400 выключателей, заменить опорно-стержневую изоляцию 35-110 кВ в количестве 210 штук.

Ряд мероприятий ремонтной программы будет выполнен в рамках реализации программы «Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморья» (МиРЭК). Ее цель – повысить надежность энергоснабжения потребителей, обновить объекты инфраструктуры и защитить их от воздействия неблагоприятных погодных условий.

Энергетики напоминают, что ремонтная программа направлена на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей. Проведение ремонтов электросетевого оборудования невозможно без введения ограничений электроснабжения, поэтому энергетики Приморских электрических сетей просят жителей края учитывать информацию о плановых отключениях и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

По всем вопросам, касающимся подачи электроэнергии, в АО «ДРСК» действует телефон Единого контакт-центра: 8-800-1000-397.

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