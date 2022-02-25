Парень в Приморье спутал дом, который хотел поджечь, и навредил чужому хозяйству

Парень ненароком сжег дом сельской жительницы. Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье суд отказал в просьбе жителя Хороля во время заседания. Мужчина попросил смягчить наказание, ссылаясь на свое плохое здоровье и малолетнего ребенка. Однако решение суда осталось непреклонным: фигурант проведет 6 лет и 8 месяцев в колонии общего режима за поджег. Примечательно, что сгорел не тот дом, которому хотел навредить виновный.

Об этом пишет сетевое издание "Золотой мост". У осужденного был конфликт с односельчанином. Герой истории, 21-летний парень, решился на поджег, однако позже выяснилось, что сгоревший в итоге дом принадлежал другому владельцу - женщине. Она оценила ущерб в 218 тысяч рублей. Не уточняется, как именно произошла такая ошибка.

Еще в 2014 году парень стал объектом внимания полиции, а в 16 лет получил первую судимость за кражи. Однако между отбываниями срока у него появился ребенок, осужденный взывал к милости судьи, но в итоге наказанием стала колония общего режима.

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