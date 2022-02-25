Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток25 февраля 2022 2:25

Парень в Приморье спутал дом, который хотел поджечь, и навредил чужому хозяйству

За это ему дали 7 лет колонии. Серьезный срок обусловлен бурным криминальным прошлым
Ростислав САХАЛИНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Парень ненароком сжег дом сельской жительницы. Из архива КП

Парень ненароком сжег дом сельской жительницы. Из архива КП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье суд отказал в просьбе жителя Хороля во время заседания. Мужчина попросил смягчить наказание, ссылаясь на свое плохое здоровье и малолетнего ребенка. Однако решение суда осталось непреклонным: фигурант проведет 6 лет и 8 месяцев в колонии общего режима за поджег. Примечательно, что сгорел не тот дом, которому хотел навредить виновный.

Об этом пишет сетевое издание "Золотой мост". У осужденного был конфликт с односельчанином. Герой истории, 21-летний парень, решился на поджег, однако позже выяснилось, что сгоревший в итоге дом принадлежал другому владельцу - женщине. Она оценила ущерб в 218 тысяч рублей. Не уточняется, как именно произошла такая ошибка.

Еще в 2014 году парень стал объектом внимания полиции, а в 16 лет получил первую судимость за кражи. Однако между отбываниями срока у него появился ребенок, осужденный взывал к милости судьи, но в итоге наказанием стала колония общего режима.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.