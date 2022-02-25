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Владивосток25 февраля 2022 2:43

Из-за аварии под Артемом четыре села в Приморье остались без воды ночью

Специалисты решают проблему с полуночи
Ростислав САХАЛИНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Воды отключат и во Владивостоке в середине марта

Воды отключат и во Владивостоке в середине марта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Артеме произошла аварийная ситуация. С полуночи 25 февраля стартовали ремонтные работы, примерно с этого времени в четырех селах нет водоснабжения, сообщили в пресс-службе "Примводоканала".

Инцидент затронул дома в селе Прохладное, поселках Шмидтовка, Зима Южная, Новый Де-Фриз. Не уточняется, что стало причиной аварией, однако работы завершат до 14:00 текущего дня.

В "Примводоканале" напомнили, что несколько сотен адресов останутся без воды во Владивостоке 16 марта. В городе по ряду улиц пройдут плановые ремонтные работы, список адресов опубликован на сайте компании.

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