«Результат "на лице"»: пожарный-доброволец рассказал о масштабном возгорании полей в Приморье

Фото: принтскрин видео, @melovoy.period // @baadiver

Участник Добровольной пожарной дружины «Меловой период» Андрей Барсуков рассказал, что организация потушила часть пожаров на полях на юге Хасанского район в Приморье. В своем аккаунте они поделились впечатляющими кадрами.

Как стало известно «КП-Владивосток», первый масштабный очаг удалось ликвидировать, второй пока локализован. Барсуков считает, что территории выжигают «плантаторы».

- На борьбу с данными пожарами край мобилизует огромные силы и средства. И это неправильный подход власти к противопожарной обстановке. <...> Самый эффективный метод - мониторинг, патрулирование, фиксация. Болезнь проще победить в зачатке, чем бороться с последствиями.

Он добавил, что обжег кончик носа:

- Результат, как говорится, «на лице».

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