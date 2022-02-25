В разных районах Приморья 700 льготников получают лекарства с доставкой на дом

Лекарства доставляют почтальоны - в том числе в отдаленные районы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Лекарства с доставкой на дом и приглашение на диспансеризацию получают льготные категории приморцев. В пилотном проекте в рамках нацпрограмм уже участвуют около 700 жителей края, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как стало известно "КП-Владивосток", жителям, которые наблюдаются в больницах Кавалерово, Арсеньева, Красноармейского, Дальнереченского, Яковлевского районов, Чугуевского, Анучинского муниципальных округов, Дальнереченского и Лесозаводского городских округов, почтальоны приносят лекарства прямо домой. Врач выписывает пациентам препараты, которые потом доставляют сотрудники почты.

Для участия в проекте достаточно всего один раз посетить больницу, в которой наблюдается получатель, и написать заявление, либо предоставить согласие через своего почтальона. Сотрудники также проводят анкетирование, чтобы определить, кто нуждается в диспансеризации. Приглашение получили уже больше 900 человек.

Приморье - пилотный регион, где ввели проект. Он реализуется в рамках нацпрограмм "Демография" и "Здравоохранение", следит за процессом ВЭБ.РФ.

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