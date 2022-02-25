В 2021 году «Восточный Порт» пополнил бюджет на рекордную сумму за последние 5 лет

В бюджеты разных уровней от организации поступило 3,6 миллиарда рублей. Фото: АО «Восточный Порт»

Компания АО «Восточный Порт», один из крупнейших налогоплательщиков Дальневосточного федерального округа, по итогам 2021 года перечислила 3,6 миллиарда рублей в бюджеты разных уровней, что является самым крупным налоговым отчислением предприятия за последние 5 лет. Так, в 2017 году портовики пополнили государственную казну на 2,5 миллиарда рублей, в 2018 – на 3,5 миллиарда рублей, в 2019 – на 2,7 миллиарда рублей и в 2020 году – на 3,2 миллиарда рублей.

В минувшем году 2,4 миллиарда рублей налогов были направлены в краевой бюджет, почти 383 миллиона рублей перечислены в федеральную казну и свыше 213 миллиона рублей – в бюджет Находкинского городского округа. Еще более 582 миллиона рублей было уплачено «восточниками» во внебюджетные фонды.

Налоговая политика является одним из базовых приоритетов социальной стратегии АО «Восточный Порт», направленной на рост профессиональных кадров, благополучие их семей и развитие социального климата в регионе присутствия. Исходя из этих целей АО «Восточный Порт» многие годы остается крупнейшим налоговым агентом Приморского края, зарегистрированным в Находкинской налоговой службе, направляющий основные виды налоговых платежей в казну края и муниципалитета.

Интеграция внутренней и внешней социальной политики компании обусловлена, в том числе тем, что более половины из 2200 членов трудового коллектива терминала составляют жители микрорайона Врангель. Градообразующее предприятие инвестирует средства в развитие инфраструктуры микрорайона, строит и поддерживает в сохранности крупные объекты ЖКХ, принимает активное участие в благоустройстве и социальной жизни.

В марте 2019-го компания вышла на новый уровень социальной ответственности. По инициативе главы Приморья Олега Кожемяко был учрежден Фонд «Восточный Порт». Практически за три года под эгидой Фонда было проведено и реализовано более 500 мероприятий, акций, проектов. Ежегодно в рамках «Экомарафона» – традиционного природоохранного проекта «Восточного Порта», его «визитной карточки», сотрудники предприятия и Фонда организуют субботники, «зеленые» посадки, экологические игры и обучающие мероприятия. Также в рамках долговременного сотрудничества с Национальным научным центром морской биологии ДВО РАН (соответствующее соглашение было подписано в 2021 году) «Восточный Порт» оказывает финансовую и организационную поддержку проектам приморских ученых, направленным на изучение и сохранение среды обитания прибрежной флоры и фауны и создания условий для стабильного существования морских экосистем в заливе Петра Великого Японского моря.

– Социальная ответственность и ответственная налоговая политика – важнейшие составляющие работы нашего предприятия. Сегодня мы несем ответственность не только перед нашими сотрудниками, но и перед жителями территории, на которой ведем свою деятельность, – подчеркивает управляющий директор компании АО «Восточный Порт», президент Фонда «Восточный Порт» Вадим Байбак.

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