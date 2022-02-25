РРПК запустила программу профессионального обучения работников флота

Курс обучения включает теоретическую и практическую подготовку. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) запустила программу обучения и аттестации по профессии «Стропальщик» для работников рыбопромыслового флота. Программа разработана и реализуется на базе собственного учебно-тренировочного центра (УТЦ) РРПК.

– Это первый крупный проект подготовки по рабочим профессиям членов экипажей РРПК с момента получения лицензии нашим УТЦ. Уже есть отклики от моряков, и радует, что у них есть четкое понимание необходимости повышения и расширения профессиональной квалификации, – прокомментировал директор по персоналу РРПК Александр Фирулев. – Наша компания строит новый флот из 11 современных супертраулеров, и для их экипажей нам нужны грамотные специалисты, владеющие актуальными профессиональными навыками. После анализа результатов подготовки стропальщиков будут сформированы новые задачи производственной подготовки по другим направлениям и профессиям в рамках операционных потребностей РРПК: машинист РМУ, матрос-обработчик рыбы 2-6 разряда, оператор по производству сурими, и другое.

Курс обучения включает теоретическую и практическую подготовку. По результатам успешного освоения теоретического цикла каждый кандидат проходит практическую подготовку на борту, выполняя функции стажера стропальщика-сигнальщика в реальных судовых условиях. При успешной сдаче квалификационного экзамена, включающего оценку теоретических знаний и практических навыков, работнику выдается свидетельство о присвоении квалификации «Стропальщик 2 разряда – сигнальщик».

Из 90 кандидатов, подавших заявки на обучение, более 40 работников уже освоили теоретическую и практическую части учебной программы и успешно сдали квалификационный экзамен.

Учебно-тренировочный центр (УТЦ) Русской Рыбопромышленной Компании работает с 2018 года. Центр осуществляет предрейсовую подготовку и оценку знаний основ безопасности членов экипажей судов, ведет консультационную работу, а также организует, курирует и проводит обучение по направлениям, соответствующим внутренним производственным потребностям компании. В течение четырех лет такую подготовку здесь прошли более девяти тысяч человек. В марте 2021 года УТЦ был лицензирован на осуществление образовательной деятельности по программам профессионального обучения (профессиям рабочих, должностям служащих) и дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и переподготовка специалистов).

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