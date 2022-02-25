Устроил "стрелку" в центре города: во Владивостоке возле зданий ФСБ и МВД задержали человека с автоматом

В центре столицы Приморья мужчина с автоматом напугал прохожих Фото: Милана СОКОЛ

Подозрительный гражданин с оружием озадачил силовиков во Владивостоке, появившись в центре города с автоматом в руках. Особенно очевидцев обеспокоил тот факт, что мужчину заметили неподалеку от здания краевой спецслужбы.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», вооруженного мужчину очевидцы увидели днем возле зданий ФСБ и МВД на Алеутской. Неизвестный с автоматом Калашникова в руках вышел из внедорожника Land Cruiser и разговаривал на обочине дороги с водителем легковушки.

Встревоженные горожане заподозрили неладное, поэтому решили сообщить о подозрительном человеке в полицию. Вскоре по указанному адресу прибыла оперативная группа, задержавшая возмутителя спокойствия. Стражи порядка осмотрели припаркованный внедорожник и нашли в салоне охолощенный автомат Калашникова.

Хозяин джипа решил пояснить ситуацию и рассказал свою версию событий. По его словам, на одном из сайтов он нашел объявление о продаже охолощенного оружия. Горожанин позвонил по указанному номеру и назначил встречу в центре, как раз напротив здания силовиков. Что им руководило при выборе места «стрелки» – он пояснить не смог.

Когда продавец на Алеутской показал ему автомат с документами, клиент заплатил ему почти 50 тысяч рублей и забрал товар. В это время его и заметили бдительные очевидцы.

Стражи порядка переписали документы на оружие, а также паспортные данные его владельца, которого отпустили после необходимых процедур. История развернулась в 10 числах февраля, недавно завершилась проверка. После разъяснений, судя по всему, мужчина будет более обдуманно относиться к оружию, хоть и охолощенному.

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