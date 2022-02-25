Здесь скорая, полиция и пожарные: жители Артема испугались спецслужб возле медицинского учреждения

Некоторые предполагают, что это учебная тревога. Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

Редакции «Комсомольской правды – Владивосток» приморцы прислали фотографии городской больницы Артема. На снимках возле медицинского учреждения стоит толпа людей, а рядом можно заметить служебные

- Возможно, это какая-то учебная тревога. Но там и пожарные, и полиция, и желтая машина скорой, которая приезжает в случаях инсульта. Всех, кто был в этот момент в поликлинике, эвакуировали.

Корреспондент издания связался с пресс-службой МЧС Приморья, чтобы во всем разобраться.

- На территории городской больницы №1 в Артеме сотрудниками МЧС России проводятся плановые пожарно-тактические учения.

В пресс-службе администрации города подтвердили информацию и сказали, что мероприятие проходит с 15:00 до 16:30.

В Инстаграме артемовской городской больницы написано, что кроме специалистов МЧС присутствуют также и службы пожаротушения, полиция и медицинские работник СМП. На время учения во всем здании отключили электроэнергию.

Вместе с сотрудниками МЧС на учении присутствует и полиция. Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

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