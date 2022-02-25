Депутат парламента Приморья построит в Славянке морской порт по перевалке зерна и контейнеров

Джамбулат Текиев. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Многофункциональный морской терминал по перевалке зерна, контейнерных и генеральных грузов собирается построить в приморской Славянке компания известного в крае бизнесмена и депутата краевого парламента Джамбулата Текиева.

На прошлой неделе проект получил поддержку на уровне российского правительства – премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в схеме территориального планирования, предполагающие строительство в Славянке нового порта с зерновым комплексом мощностью 7 миллионов тонн в год, контейнерным комплексом мощностью 330 TEU в год, а также комплексом генеральных грузов мощностью в один миллион тонн в год.

Инициатором проекта является Группа компаний «Беркут» известного приморского бизнесмена, депутата Законодательного собрания Приморского края Джамбулата Текиева (также владеет Славянским судоремонтным заводом и рядом других компаний).

Согласно утвержденным изменениям в схему, новый объект планируется возвести на искусственно созданном земельном участке площадью порядка 80 гектаров в районе микрорайона Нерпа в Славянке.