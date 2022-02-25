Новые камеры появились на перекрестке улиц Нейбута и Ладыгина во Владивостоке

Фото: dpskontrol_125rus.

На перекрёстке улиц Нейбута и Ладыгина во Владивостоке установили «умный светофор». Это позволит оптимизировать движение на загруженном участке трассы.

Как рассказал руководитель проекта «Цифровое Приморье» Станислав Журавлев, каждый светофор оснащается еще и датчиком мониторинга, а также работает как в автоматическом режиме, так и в ручном.

- Мы устанавливаем в светофорные объекты специальные контроллеры, подключаем их к единой системе, устанавливаем на них датчики мониторинга транспортных потоков. На каждом светофоре это специальные камеры, которые анализируют транспортные потоки, и светофоры начинают самостоятельно анализировать дорожную обстановку, подстраиваться под нее. Видят пробку – сокращают красную фазу, видят, что пробок меньше, значит, на этом перекрестке можно разгрузить движение и дать больше зеленого.

Считается, что с появлением таких светофоров движение в городе оптимизируется в целом, а не на конкретном участке.

Пока что оборудование только установили, но не включили. Всю систему специалисты будут запускать целиком.

- Мы делаем все светофоры во Владивостоке «умными», все 98 штук. Точнее, во Владивостоке их 106, но восемь штук физически невозможно сделать «умными». Кроме того, 43 из 98 светофорных объектов будут оснащены кнопками для пешеходов - при нажатии транспортная фаза сокращается, - подытожил Станислав Журавлев.

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