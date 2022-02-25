В Приморье арестовали помощника депутата Заксобрания

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Суд заключил под стражу помощника депутата Законодательного собрания Приморского края и члена территориальной избирательной комиссии по Ленинскому району Владивостока. Об этом сообщает прокуратура Приморья.

По версии следствия, с марта по апрель 2021 года обвиняемый пытался получить взятку от организации, которая планировала возведение дома на территории Владивостока. Более того, еще одним условием чиновника было приобретение права на жилые квартиры, которые будут располагаться в указанном многоквартирном доме после окончания его строительства и введения в эксплуатацию. Депутат Заксобрания буквально шантажировал компанию, обманывая и убеждая в том, что его связи могут воспрепятствовать строительству вышеуказанного жилого дома. Но, по неизвестным причинам, свой злой умысел мужчина до конца довести так и не смог.

По данным пресс-службы ведомства, уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Приморскому краю. Фрунзенский районный суд Владивостока избрал меру пресечения в виде заключения обвиняемого под стражу сроком на два месяца.

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