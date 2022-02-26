Жители Владивостока просят друг друга не сеять панику из-за нехватки налички в банкоматах

Сотрудники банков успокаивают своих клиентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке повысился спрос на наличку, ажиотаж начался еще в пятницу утром. Люди просят друг друга не поднимать панику, а сотрудники банков успокаивают своих клиентов и уверяют их, что с деньгами ничего не случится. Некоторые приморцы прислушиваются к мнению специалистов, а кто-то поддается общей волне переживаний, из-за чего, по словам местных жителей, у многих банкоматов 25 февраля выстраивались очереди.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» спросил у сотрудников одного из банков, который не обошла вся эта ситуация с ажиотажем на валюту, есть ли у людей основания паниковать. Может быть, действительно, стоит проехать по городу в поисках налички?

- Сейчас везде такая паника, только непонятно зачем. Ведь деньги никуда не денутся. Сами люди создают ажиотаж и проблемы, а следом панику для себя же, усугубляя этим ситуацию, - поделился сотрудник банка Андрей Кучин.

Местные жители отмечают, что из-за всего этого в некоторых банкоматах в торговых центрах нельзя было снять больше трех тысяч рублей. Кто-то заметил, что услуга «снять наличные» и вовсе была вычеркнута на какое-то время.