За сутки в Приморье COVID-19 заболело 1518 человек

Всего от страшного недуга скончались 1809 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Краевой оперштаб Приморья опубликовал обновленную статистику по заболеваемости коронавирусом. По данным на субботу, 26 февраля, в Приморье 1518 человек заразились COVID-19. За все время пандемии число заболевших составило 147 938.

За минувшие сутки четыре приморца не смогли одолеть болезнь. Всего от страшного недуга скончались 1809 человек.

Есть и хорошие новости. Тех, кто выздоровел больше, чем заболевших. С вирусом справились 1894 приморца, а за все время пандемии – 118 672.

Напомним, что в Приморье продолжается прививочная кампания. Как минимум первый компонент вакцины получили 1 009 978 жителей края.