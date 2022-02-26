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Владивосток26 февраля 2022 0:20

За сутки в Приморье COVID-19 заболело 1518 человек

Болезнь унесла жизни четырех приморцев
Максим ГРУЗОВ
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Всего от страшного недуга скончались 1809 человек.

Всего от страшного недуга скончались 1809 человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Краевой оперштаб Приморья опубликовал обновленную статистику по заболеваемости коронавирусом. По данным на субботу, 26 февраля, в Приморье 1518 человек заразились COVID-19. За все время пандемии число заболевших составило 147 938.

За минувшие сутки четыре приморца не смогли одолеть болезнь. Всего от страшного недуга скончались 1809 человек.

Есть и хорошие новости. Тех, кто выздоровел больше, чем заболевших. С вирусом справились 1894 приморца, а за все время пандемии – 118 672.

Напомним, что в Приморье продолжается прививочная кампания. Как минимум первый компонент вакцины получили 1 009 978 жителей края.