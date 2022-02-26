В Уссурийске две женщины спали, пока их квартира полыхала

В результате пожара сгорела одна из квартир и крыша дома Фото: Дмитрий Ахмадуллин

26 февраля в Уссурийске ночью загорелась квартира в доме по улице Попова. Пожарные прибыли на место через девять минут, страшно подумать, что было бы, если бы они задержались, ведь, когда огнеборцы пробрались внутрь, они увидели двух спящих женщин.

Непонятно почему ни одна не проснулась хотя бы от запаха гари, но как сообщает пресс-служба МЧС по Приморскому краю, их спасли, но каждая успела получить ожоги различной степени тяжести.

- В результате пожара сгорела одна из квартир и крыша дома на общей площади около 40 квадратных метров. Погибших нет. Причина возгорания, виновное лицо и ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе.