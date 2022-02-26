«Извините, у меня бабушка умерла». В Приморье нашли пушистого подкидыша

Фото котика с печальными глазами быстро облетело соцсети. Фото: instagram.com/artem.news.plus

В Артеме кто-то оставил кота в переноске у одного из магазинов, к питомцу прилагалась душераздирающая записка. Вероятно, тот, кто оставил хвостатого на произвол судьбы, посчитал, что таким способом ему удастся найти животному новый дом.

- Ищу хозяина. Я кот Вася, мне 12 лет. Кастрирован. Извините, бабушка умерла, - гласит записка.

Фото котика с печальными глазами быстро облетело соцсети. Любительница животных Воеводина Мария не смогла оставить в беде бедного Васю и принялась искать ему новых хозяев. Когда корреспондент «Комсомольской правды- Владивосток» связался с девушкой, она рассказала ему про дальнейшую судьбу четвероного друга.

- Он очень боялся людей, которые к нему подходили. Шипел, оно и понятно, 12 лет прожить в доме и оказаться на улице. Но, к счастью, его удалось очень быстро пристроить, сегодня его забрали, теперь у него появилась новая любящая хозяйка, - поделилась Мария.

Несмотря на то, что автор записки добился своего и не самым гуманным способом нашел коту дом, многие отметили, что такие «добрые дела» скорее бесчеловечные, нежели хорошие.