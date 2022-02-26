В Артеме в квартирах горящей многоэтажки пришлось вырывать полы и стены, чтобы побороть пламя

Люди оказались в ловушке из едкого дыма Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 25 февраля в Артеме загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Фрунзе. Люди оказались в ловушке из едкого дыма, который перешел на верхние этажи подъезда. Пожарные прибыли на помощь в считанные минуты и спасли из пяти квартир 12 жильцов, среди них было два ребенка.

- Установлено, что из-за замены электропроводов в квартире на втором этаже произошло короткое замыкание внутри стены, оно привело к скрытому возгоранию кабель каналов и тлению электропроводки, - сообщили в пресс-службе МЧС по Приморскому краю.

К счастью, обошлось без потерь. Для того, чтобы найти очаги возгорания огнеборцам пришлось разобрать полы и стены в пяти квартирах на третьем этаже на площади пять квадратных метров.