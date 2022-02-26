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Владивосток26 февраля 2022 5:56

В Приморье любителю пьяной езды назначили суровое наказание

Лихача ранее ловили на дороге в нетрезвом виде
Максим ГРУЗОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Суд также лишил мужчину водительских прав почти на три года

Суд также лишил мужчину водительских прав почти на три года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителя Михайловского района приговорили к условному сроку за вождение в нетрезвом виде, но прокурор оспорил решение суда, так как мужчину до этого уже ловили пьяным за рулем. После апелляции приговор ужесточили до реального лишения свободы.

- Суд апелляционной инстанции согласился с доводами апелляционного представления прокурора, ужесточил приговор в отношении подсудимого, назначив ему наказание в виде реального лишения свободы на срок один год и три месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении, - узнал корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток» в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Суд также лишил лихача водительских прав почти на три года.