В Приморье любителю пьяной езды назначили суровое наказание

Суд также лишил мужчину водительских прав почти на три года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителя Михайловского района приговорили к условному сроку за вождение в нетрезвом виде, но прокурор оспорил решение суда, так как мужчину до этого уже ловили пьяным за рулем. После апелляции приговор ужесточили до реального лишения свободы.

- Суд апелляционной инстанции согласился с доводами апелляционного представления прокурора, ужесточил приговор в отношении подсудимого, назначив ему наказание в виде реального лишения свободы на срок один год и три месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении, - узнал корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток» в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Суд также лишил лихача водительских прав почти на три года.