Во Владивостоке загоревшаяся бетономешалка покатилась через всю дорогу и снесла леера

Тяжелая машина протаранила леерные ограждения Фото: принтскрин видео.

Серьезно происшествие случилось вечером в субботу, 26 февраля. На проспекте 100-летия Владивостоку загорелась бетономешалка. ЧП произошло возле дома №43. По сообщениям очевидцев, спецтехника миновала несколько полос и снесла леера.

Как удалось выяснить "КП-Владивосток", пожар случился в 20:03, по крайней мере именно в это время поступил звонок МЧС. Свидетели отмечают, что в момент возгорания тяжелая техника была припаркована на обочине в направлении Некрасовского путепровода. Огонь быстро охватил кабину. Спустя считанные минуты бетономешалка покатилась через все полосы задним ходом. Остановить махину смогли леерные ограждения на противоположной стороне. По предварительной информации, у большегруза сорвало ручник во время пожара.

Лишь по счастливой случайности, спецтехника не задела пешеходов. Предварительно, пострадали два припаркованных авто. На месте сейчас работают сотрудники экстренных служб. Движение осложнено.

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