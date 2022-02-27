Хищника, держащего в страхе село в Приморье две недели, отловили специалисты

Молодого зверя в сети называют красавцем, несмотря на его злодейства

Жители села Верхний Перевал могут спать спокойно: амурский тигр, терроризирующий приморское село две недели, пойман. Конфликтного хищника отловили специалисты АНО «Центр «Амурский» тигр» и сотрудники госохотнадзора.

Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», причиной оперативной реакции стал видеоролик: алые следы крови раскинулись по деревенской дороге. Тигр тащил собаку прямо из калитки и волок до дамбы у реки. По информации Центра, на счету хищника - 12 собак.

- Необходимо отметить, что отлов тигра – это непростая операция, которая требует от ее участников высокого профессионализма и зачастую занимает длительное время. Но в этом случае животное удалось поймать буквально через несколько дней после того, как было принято такое решение. Это большая удача, – сказал первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства региона Алексей Суровый.

Тигру ничего не угрожает, его разметили в центре реабилитации диких животных в селе Алексеевке. Врачи обработали и зашили рану на лапе. Напомним, зверь, скорее всего, очень молод: ему около двух лет.

- Если это еще тигренок на втором году жизни, то на несколько месяцев его оставят в реабилитационном центре, после чего будем принимать решение о выпуске <…> Так и должны разрешаться конфликтные ситуации с амурским тигром, - обозначил руководитель центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

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