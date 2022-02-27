Небольшой спад: власти озвучили новые данные по коронавирусу в Приморье

Привито уже больше миллиона приморцев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувшие сутки в Приморском крае коронавирусом заразились 1 499 жителей. Всего за период пандемии зафиксировали 149 437 случаев заражения, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Выздоровели за сутки 1 971 житель, всего - 122 537 человек. Двое приморцев скончались от вируса, всего инфекция унесла жизни 1 811 жителей. Продолжается массовая кампания по вакцинации. Как минимум первым компонентом привито 1 011 100 приморцев. Еще 1122 привились за минувшие сутки.

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