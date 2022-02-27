Горе-вор в Приморье во время кражи растерял улики, по которым его нашли

Задержанным оказался 23-летний парень. Из архива КП Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Уссурийске полицейские раскрыли дело о краже с помощью мобильного телефона. Улика выпала, пока грабитель убегал с отобранной у женщины сумкой, сообщили в пресс-службе УМВД Приморья.

Как стало известно «КП-Владивосток», все произошло на Муданьцзянской. К 58-летней женщине подбежал парень, вырвал из рук сумку и попытался скрыться. Потерпевшая тут же начала кричать, звать на помощь - виновник, видимо, растерялся, отчего и выронил собственный телефон и попытался вернуть. Ничего не вышло и, убегая, он бросил и похищенное добро. По гаджету 23-летнего мужчину удалось быстро задержать. В отделе полиции фигурант признался.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 1 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж). Максимальным наказанием может стать лишение свободы на 4 года.

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