Это с Мадагаскара: африканских животных заметили в центре дальневосточной столицы

Фото: irecommend_vdk

Жители Владивостока накануне были обескуражены фотографией в социальных сетях. На кадрах бегемот выныривает из проруби на главной набережной города - в районе Спортивной гавани. Многие сочли фото фейком, созданным в редакторе.

Оказалось, что кадр не смонтирован: речь идет о манекене. В местном паблике уточнили, что это лишь муляж животного, несколько таких завезли для рекламы одного ТВ-шоу федерального телеканала. В комментариях приморцы обескуражены: многие не понимают, как муляж бегемота оказался в проруби (это действительно пока остается загадкой).

- Это сразу было понятно, что муляж, но зачем?!;

- Очень реалистичный!;

- Это с Мадагаскара, - пишут жители.

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