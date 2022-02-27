Гуляние в честь Масленицы состоится во Владивостоке завтра, 28 февраля

Масленица во Владивостоке. Из архива КП Фото: Сергей БАЛАНОВ

В первый день рабочей недели 28 февраля Владивосток отметит проводы зимы - Масленицу. Праздничный масленичный поезд, сообщили в мэрии, отправится в 17:30 от Приморской краевой филармионии (Светланская, 15).

Как стало известно "КП-Владивосток", в праздновании будут участвовать как минимум 150 человек - всех накормят блинами и чаем. Колонна дойдет до Адмиральского сквера. Сам обряд сожжения чучела состоится 6 марта в 15:00 на центральной площади Владивостока.

В празднике будут участвовать скоморохи, русские богатыри, другие герои славянской мифологии. С 1 по 5 марта, напомнили в пресс-службе администрации, с 15 до 16 часов ежедневно будет работать масленичная почта. Туда жители могут отдать пожелания для проводов зимы:

- Почта заработает в Игнатьевском сквере (Океанский пр., 74), скверах Ветеранов (Вострецова, 4), Дружбы (Светланская, 147), Надибаидзе (Калинина, 230), Жариковском (Светланская, 123).

Во всех скверах гуляния пройдут и в следующее воскресенье (день обряда), 6 марта.

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