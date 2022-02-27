Не видишь - не едь: жесткое ДТП с автобусом произошло в Приморье

ДТП произошло на перекрестке в Уссурийске. Из архива КП
Фото: Евгения ГУСЕВА
Жесткое ДТП произошло в Уссурийске сегодня. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения. Автобус столкнулся с легковым автомобилем.
Все произошло в районе Некрасова, водитель автобуса двигался по правой полосе, когда легковушка попыталась повернуть влево и врезалась в общественный транспорт. На кадрах видно, что от удара желтый автомобиль отлетел.
Приморцы принялись обсуждать ДТП. По сообщениям очевидцам, никто серьезно не пострадал, однако пользователи вспомнили главное правило:
- Не видишь, не едь!
- Желтая машина нарушила правило, как можно ехать без обзора?
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