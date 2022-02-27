В страшном ДТП на дороге в Находку погиб человек

Фото: bkamen_news

Ужасающая авария произошла на дороге в Находку после села Романовки в Приморье. Два легковых автомобиля столкнулись, Toyota Prius и, предположительно, Corolla. На кадрах, опубликованных очевидцами, люди лежат на носилках, однако о погибших не сообщается. Подробности - в материале "Комсомольской правды - Владивосток".

Погиб как минимум один человек. Еще два участника аварии, судя по кадрам, тяжело ранены. Очевидцы сообщили, что на месте работает бригада скорой помощи и ГИБДД.

Обстоятельства ДТП уточняются. На место прибыли пожарные. Бригаду скорой на кадрах не видно. Редакция выясняет обстоятельства аварии.

- Это кошмар, - написала жительница в комментариях под публикацией в соцсети.

ОБНОВЛЕНИЕ.

В ГУ МЧС Приморья разъяснили детали аварии: скончался ребенок. Подробности - в отдельном материале "КП".

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